Via TikTok en YouTube kan Evangelie het onbereikbare bereiken

In haar opinieartikel (RD 1-2) vraagt Lianne Verberkmoes zich af of evangeliseren via TikTok wel kan. De lokale partners van 3xM bewegen zich steeds meer op dat terrein. Overigens is er op TikTok naast de korte videoclips een mogelijkheid om minimaal twee uur live aanwezig te zijn. Die mogelijkheid om meer inhoud te bieden wordt door ons gebruikt om te starten met een korte overdenking vanuit de Bijbel of Bijbelstudie, waarna men live reageert op de spreker. Soms duren deze sessies wel tot acht uur en dan wachten er nog tientallen mensen op gebed van onze partner. Het is heel mooi om dat te mogen zien.

Zoekers kijken, stellen vragen en ontvangen het Evangelie via hun smartphones

In het ”10/40 Window” –het gebied van West-Afrika tot Japan van de 10e tot de 40e breedtegraad– wonen de meeste mensen die het Evangelie nog niet gehoord hebben. Daar is de toegang tot de christelijke leer vaak beperkt en doorbreken platforms als YouTube en TikTok barrières als nooit tevoren. Wat ooit vanwege censuur, vervolging of gebrek aan middelen onmogelijk was, gebeurt nu in realtime: zoekers kijken, stellen vragen en ontvangen het Evangelie via hun smartphones.

Steeds betaalbaarder

Een van de grootste drijfveren voor deze digitale verschuiving vormen de dalende kosten van mobiele data. Nu internettoegang in Azië, het Midden-Oosten en Afrika steeds beter te betalen is, wordt videocontent snel de populairste manier voor mensen om het geloof te verkennen. We zijn niet langer gebonden aan enkel gedrukte materialen of traditionele vormen van bereik; nu kan een korte, goed geproduceerde video nieuwsgierigheid opwekken, diepe vragen beantwoorden en zelfs een pad naar discipelschap creëren.

De deuren naar online-evangelisatie gaan elke dag verder open

Deze transformatie heeft al impact op miljoenen mensen. Enkele getallen uit 2023 laten dit zien: Het team in Centraal-Azië heeft het verbazingwekkende aantal van 8.659.081 videoweergaven gezien; dat toont de vraag naar boeiende christelijke content in hun eigen taal. Het Thaise team gebruikt TikTok om discussies te beginnen met zoekers. Het team in Somalië maakt gebruik van deze platforms om mensen te bereiken in een van de moeilijkste regio’s. Het Afghaanse team trok 31.300 kijkers met zijn live TikTokbediening, wat 57.060 directe interacties opleverde die zinvolle discussies over geloof aanzwengelden. Ondanks aanzienlijke risico's zetten 1712 personen zich in voor discipelschap en kwamen 62 deelnemers wekelijks in geheime bijeenkomsten bijeen om te groeien in hun geloof.

Ondersteuning in het veld

We zien het potentieel van digitale evangelisatie en discipelschap en rusten lokale teams wereldwijd uit via de 3xM Academy. Daardoor bieden we training, strategie en technische ondersteuning aan lokale teams die sociale media gebruiken on mensen te bereiken. Via de Academy leren zij hoe ze boeiende videocontent kunnen maken, de betrokkenheid op YouTube en TikTok kunnen optimaliseren en op zinvolle manieren contact kunnen leggen met zoekers.

Probeer jongeren te bereiken waar ze zijn en hen verlangend naar het Evangelie te maken

Met de steun van 3xM kunnen deze lokale digitale evangelisten navigeren door platformalgoritmen, video's van hoge kwaliteit produceren en ervoor zorgen dat zoekers antwoorden vinden in hun eigen taal en culturele context. Het resultaat? Een groeiende beweging waarbij geloofsgesprekken –ooit onmogelijk vanwege veiligheidsproblemen of culturele beperkingen– nu online plaatsvinden op ongekende schaal.

Toekomst is digitaal

Deze toename in betrokkenheid op het Evangelie gaat niet alleen over aantallen, maar ook over levens die worden beïnvloed. Meer mensen dan ooit tevoren horen het Evangelie, stellen vragen en onderzoeken het christelijk geloof op veilige, toegankelijke manieren.

Via 3xM en de toegewijde teams uit Centraal-Azië, Thailand, Somalië en Afghanistan gaan de deuren naar online-evangelisatie elke dag verder open. Het aantal volgers bij onze partners groeit. Het is niet ongebruikelijk dat we in een paar jaar tijd meer dan 100.000 of zelfs 200.000 volgers krijgen. Onze partner voor Somalië heeft er bijvoorbeeld ruim 140.000.

Nederland

Als we naar TikTok in Nederland kijken, dan zal de wijze van benaderen afgestemd moeten worden op de moderne Nederlandse jongeren en dus anders zijn dan wij met onze partners in het buitenland doen. Uit allerlei berichtgeving komen dan kenmerken als secularisatie, ik-gerichtheid en beleving naar voren, maar toch ook het zoeken naar verbondenheid. In plaats van daarin mee te gaan zul je jongeren, met een goede afstemming op hun interesses en vragen, moeten meenemen naar de Bijbelse boodschap. Als 3xM zijn we daar niet mee bezig in Nederland, maar de principes om dit te doen blijven dezelfde. Het lijkt me goed om jongeren te bereiken waar ze zijn en hen verlangend naar het Evangelie te maken. Daarbij hoop je dat hun interesse minder op TikTok gericht zal zijn dan op de Bijbel.

De vraag naar een brede bezinning binnen de kerk houdt verband met de aloude vraag of de kerk op het marktplein moet staan. Het hoeft dus niet heel ingewikkeld te zijn. Tegelijkertijd staat er een wereld in brand. Daarom moeten we eropuit gaan en de Bijbelse boodschap bekendmaken aan iedereen. Via TikTok kunnen we jonge mensen in tot nu toe onbereikte bevolkingsgroepen bereiken. En dat kan nu!

De auteur is directeur-bestuurder van 3xM, Amersfoort.