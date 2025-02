VVD: Wilders’ dreigementen worden „sleets”

VVD-leider Dilan Yeşilgöz noemde het dinsdag „onnodig en onverantwoord" dat Wilders dreigt het kabinet te laten vallen als de asielwetsvoorstellen van minister Marjolein Faber niet ongewijzigd worden ingediend. „Het begint een beetje sleets te worden", zei ze over het dreigement dat Wilders maandag via X deed. „Jullie spelen met vuur”, beet Wilders NSC toe, nadat die fractie had aangegeven enkele aanpassingen op Fabers asielwetten niet te kunnen uitsluiten. Dinsdag herhaalde hij zijn dreigement: Als andere partijen de asielwetten van minister Marjolein Faber (PVV) ook maar iets willen aanpassen „dan is het voorbij met dit kabinet”, aldus Wilders.

„Het mooie van wetgevingstraject is dat je debat in Tweede Kamer hebt over inhoud wetsvoorstel; dat doe je niet via Twitter.” Pieter Omtizgt (NSC)

Net als Yeşilgöz reageerde ook Omtzigt (NSC) dinsdag gelaten op de woorden van Wilders. „Het mooie van een wetgevingstraject is dat je een debat in de Tweede Kamer hebt over de inhoud van het wetsvoorstel. Dat doe je niet via Twitter”, aldus Omtzigt.

Voor steun heeft minister Faber naast de Tweede Kamer ook de Senaat nodig. De coalitie heeft daar geen meerderheid en moet dus een deel van de oppositie meekrijgen. CDA, SGP en CU hebben al laten weten de voorstellen in de huidige vorm niet te kunnen steunen. Zonder steun van die partijen ligt een meerderheid in de Eerste Kamer niet binnen handbereik.

De voornaamste bezwaren die de Raad van State maandag in haar advies te berde bracht, sloegen op de uitvoerbaarheid, en de beperkte capaciteit van bijvoorbeeld de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).