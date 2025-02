Nederland daalt opnieuw op anticorruptieranglijst

De onderzoekers zeggen dat de Nederlandse overheid „weinig respect lijkt te hebben voor het democratisch proces”, doordat wetten geregeld niet of niet-volledig worden uitgevoerd. Verder vindt de organisatie dat Nederland een bestuurscultuur heeft waarin informatie snel wordt afgeschermd, waardoor bijvoorbeeld journalisten niet beschikken over informatie. Ook is er kritiek op het ontbreken van een lobbyregister.

Ander zorgpunt is net als vorig jaar de criminaliteit. De ngo wijst erop dat criminelen corruptie nodig hebben voor bijvoorbeeld valse identiteitsbewijzen of het wegkijken bij handhaving. „De druk vanuit de onderwereld op bestuurders en ambtenaren wordt steeds sterker ervaren en de vrees is dat hier vooral op lokaal en provinciaal niveau onvoldoende weerbaarheid tegen bestaat”, meldt de organisatie.

Volgens directeur Lousewies van der Laan zijn er eenvoudige oplossingen om de transparantie te vergroten, zoals een Rijksbreed lobbyregister.