Bij het ongeval waren een vrachtwagen en een auto met aanhanger betrokken. De vrachtwagen kwam op zijn kant te liggen.

Ook de N34 bij het Drentse Schipborg was maandag urenlang dicht door een groot ongeluk waarbij vijf personenauto’s waren betrokken. Ook die weg is in de loop van de avond weer geopend voor verkeer. Vier personen raakten gewond, van wie een zwaargewond.