Kleding terugkopen van klanten? Buitenwinkel Bever doet het. „Dit gaat verder dan recyclen”

Christian de Jong. beeld Bever

Een ski-jas die je niet meer gebruikt. Of een wandelbroek die je nooit meer draagt. Grote kans dat er buitenkleding op jouw zolder of in jouw kledingkast ligt te verstoffen.

En dat is jammer, want kleding is er om te dragen, om te gebruiken, zegt Christian de Jong. Hij is manager duurzaamheid bij Bever, een winkelketen die artikelen verkoopt voor buitensporten zoals wandelen, fietsen en skiën.

En daarom gaat Bever gedragen kleding terugkopen van consumenten. De kleding wordt gekeurd, gewassen en vervolgens in de winkel opgehangen en verkocht als tweedehands. De consument krijgt een tegoed, dat hij bij Bever kan besteden.

Het initiatief ”Bever Koopt Terug” past in het duurzaamheidsbeleid van de winkel, vertelt De Jong. „We willen voorkomen dat kleding wordt verkocht, gedragen en weggegooid, wat nu vaak het geval is. Dat kan de aarde op lange termijn niet aan.”

En juist een winkel die van buiten houdt, heeft de verantwoordelijkheid om goed voor dat buiten, de aarde, te zorgen, zegt De Jong.

De afgelopen maanden draaide Bever een pilot bij twee winkels, in Utrecht en in Houten, en die was succesvol. „We hebben 1607 kledingstukken teruggekocht, die we op een paar na allemaal weer tweedehands in de winkel konden hangen.”

Repareren en recyclen

Kim Poldner. beeld Rijksuniversiteit Groningen

Het initiatief van Bever past in een trend, zegt hoogleraar Kim Poldner, die zich al twintig jaar bezighoudt met de duurzame mode-industrie. „Je ziet dat veel winkels experimenteren met circulaire businessmodellen, zoals repareren en recyclen.”

Ze juicht het initiatief van Bever toe, vooral omdat het verder gaat dan recyclen. „Er is veel aandacht voor het recyclen van kleding, maar dat is echt het laatste redmiddel. Het is nog nét iets beter dan je kleding weggooien.”

Dus alles wat winkels doen om te zorgen dat spullen zo lang mogelijk in originele vorm gebruikt worden, is fantastisch, zegt Poldner. „Als je kleding opnieuw aanbiedt, promoot je hergebruik, en zorg je ervoor dat er minder nieuwe kleding wordt gekocht. Want als de consument kan kiezen voor een tweedehands vest, zal hij dat nieuwe vest laten hangen.”

Dat Bever het initiatief uitrolt naar al zijn winkels, is hoopvol, vindt Poldner. „Het betekent dat er een markt voor is: dat er klanten zijn en dat het financieel genoeg oplevert.”

Winkelcollectie

Sinds 1 februari kunnen consumenten hun buitenkleding laten terugkopen bij alle 43 Beverwinkels. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. De Jong: „We kopen alleen kleding terug die nog bruikbaar is, van merken die wij hebben verkocht of in het verleden hebben verkocht en van merken die voldoen aan onze kwaliteitseisen.”

Het gaat vooralsnog alleen om kleding, maar De Jong sluit niet uit dat dit in de toekomst wordt uitgebreid naar bijvoorbeeld schoenen of andere materialen zoals tenten.

De verkoop van de ingeleverde kleding wordt voorlopig beperkt tot tien tot twintig winkels. „Zo zorgen we ervoor dat de winkelcollectie groot genoeg is en de slagingskans voor klanten dus groter.”

Waterdichtheid getest

Voor de koper biedt het meer zekerheid dan het kopen van een tweedehands product op Vinted of Marktplaats, zegt De Jong. „Wij hebben het product nagekeken en getest op bijvoorbeeld waterdichtheid. Ook krijg je een jaar garantie op het kledingstuk.”

Voor de verkoper biedt het gemak. „Veel mensen vinden het te veel gedoe om hun kleding op Marktplaats te zetten en te communiceren met verschillende kopers. Ze vinden het fijn dat wij het van hen kopen.”

Hoe positief Poldner ook staat tegenover het initiatief van Bever, ze is ook kritisch. „Bever kiest voor wat goed is voor de planeet, en dat is moedig. Maar daarnaast verdienen ze ook nog veel geld met de verkoop van nieuwe spullen.”

De Jong beaamt dat. „De ambitie is om onze duurzame initiatieven zo hard te laten groeien dat Bever geen nieuwe producten meer hoeft te laten maken en verkopen. Maar dat is nog lang niet haalbaar. We hebben de inkomsten van onze nieuwkoop nodig om onze circulaire initiatieven te bekostigen en verder te ontwikkelen.”

Chinese webwinkels

Volgens Poldner is vooral de overheid aan zet. „Bever kan allerlei duurzame circulaire initiatieven optuigen, maar tegen Chinese webwinkels als Shein en Temu, die goedkope producten van slechte kwaliteit op de markt brengen, kan hij niet op.”

Die partijen moeten volgens haar verboden worden, en bedrijven die circulair zijn of willen worden, moeten meer support krijgen en voldoende financiële investeringen kunnen doen, zodat ze kunnen overleven.

Zolang dat niet het geval is, is een initiatief zoals dat van Bever meer dan welkom, benadrukt Poldner. „Want als dit een succes wordt, gaan andere winkelketens zich achter de oren krabben en zullen ze ook sneller gaan kiezen voor hergebruik.”