Netanyahu veroordeelt slechte toestand vrijgelaten gijzelaars

De Israëlische president Isaac Herzog is woest over de behandeling van de gijzelaars. „Dit is hoe een misdaad tegen de menselijkheid eruitziet! De hele wereld moet direct naar Ohad, Or en Eli kijken. Die na 491 dagen in de hel terugkeren, uitgehongerd, uitgemergeld en gekweld. En die in een cynisch en wreed schouwspel worden uitgebuit door verachtelijke moordenaars”, zei het Israëlische staatshoofd op X.

Een Israëlische campagnegroep voor de families van de gijzelaars sprak van „verontrustende beelden” die werden getoond. „De verontrustende beelden van de vrijlating van Ohad, Eli en Or dienen als nog een ander schrijnend en pijnlijk bewijs dat geen ruimte laat voor twijfel. Er is geen tijd te verliezen voor de gijzelaars! We moeten ze allemaal vrij krijgen, tot aan de allerlaatste gijzelaar. Nu!”, staat in een vrijgegeven verklaring.

Het Israëlische leger bevestigt dat de drie gijzelaars zijn overgedragen en zich inmiddels in het land bevinden. Ze krijgen een medische behandeling en worden herenigd met hun familie.

Ramallah

Een bus met vrijgelaten Palestijnse gevangenen uit de Israëlische gevangenis is aangekomen in Ramallah, op de Westelijke Jordaanoever. Dat is te zien op televisiebeelden die live worden uitgezonden.