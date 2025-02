Polen weigert EU-migratiepact in te voeren, zegt Tusk tegen EU

„We zijn bereid om met iedereen samen te werken om Europa tegen illegale migratie te beschermen, maar Polen is niet bereid om extra lasten te accepteren”, zei Tusk. Polen vangt bijna 2 miljoen vluchtelingen uit Oekraïne op, zei de Poolse premier.

In het Europese asiel- en migratiepact hebben de EU-lidstaten strengere regels afgesproken voor de toelating, verdeling en opvang van asielzoekers. Het pact moet in juni 2026 van kracht worden.

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen toonde begrip voor het standpunt van Polen. De „buitengewone solidariteit” van Polen aan Oekraïne „is iets waar absoluut rekening mee moet worden gehouden”, zei Von der Leyen tijdens een persconferentie waar Tusk zijn weigering naar buiten bracht.

Daarnaast heeft Polen grote problemen aan de oostgrens, ziet Von der Leyen. Via die grens worden veel migranten vanuit Belarus naar Polen gestuurd. „Dit is geen klassieke irreguliere migratie”, zei de commissievoorzitter. Het gaat volgens haar om de ‘weaponisation’ van migranten. Daarmee wordt bedoeld dat migranten worden ingezet als wapen in een hybride dreiging van Rusland en Belarus tegen de EU.

„Hiermee wordt Polen onder druk gezet. Dit is geen kwestie van migratie, dit is een kwestie van nationale veiligheid”, benadrukte Von der Leyen.

Premier Dick Schoof kon tijdens zijn persconferentie nog niet inhoudelijk reageren op het Poolse besluit. Wel benadrukte hij dat het migratiepact voor Nederland „ontzettend belangrijk is. Onze stelling is altijd geweest, liever eerder dan later”, aldus Schoof. Volgens hem is het juist belangrijk om daar met „vereende krachten” aan te werken en dat er binnen de EU ook zo over wordt gesproken. Hij gaat ervan uit dat de meest betrokken landen „die lijn onverminderd vasthouden”.