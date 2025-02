Schoolhoofd Mia Vallin maakt schietpartij in Zweden van dichtbij mee: Er heerst verslagenheid in de stad

„Dat hier zoiets vreselijks heeft kunnen gebeuren.” Mia Vallin kan het nauwelijks bevatten. Ze is hoofd van de Hannaskolan, een christelijke privéschool voor basis- en voortgezet onderwijs in Örebro – circa 200 kilometer ten westen van Stockholm. Haar school is slechts twee kilometer verwijderd van de Campus Risbergskaschool, waar dinsdag een 35-jarige man het vuur opende; elf mensen doodschoot en zes anderen verwondde.

Dinsdagmiddag om 12.30 uur zat Vallin te lunchen in de schoolkantine. „We zagen opeens allerlei hulpdiensten in razende vaart langs ons schoolgebouw rijden. Toen hoorden we over de schietpartij even verderop.”

Aanvankelijk waren er weinig details bekend over het drama wat zich een paar straten verderop ontvouwde. De autoriteiten instrueerden de leiding van Hannaskolan het schoolgebouw hermetisch af te sluiten. Vallin: „We hebben de deuren vergrendeld en naar de ouders gecommuniceerd dat hun kinderen in veiligheid waren. Na een paar uur werden de leerlingen een voor een door hun vaders en moeders bij school opgepikt.”

Paniek

Waar het in Hannaskolan met een sisser afliep, zo hachelijk was de situatie op de Campus Risbergska, de school waar een schutter door de gangen zwierf om mensen dood te schieten. „We hoorden drie schoten, de een na de ander, en raakten in paniek. Mijn leraar riep: „Doe de deuren dicht, doe ze op slot en verstop je””, vertelde de 35-jarige studente verpleegkunde Hellen Werme tegen de Zweedse zender TV4 News.

De tragedie is „de ergste massaschietpartij in de geschiedenis van Zweden”, stelt de Zweedse premier Ulf Kristersson. Koning Carl Gustaf heeft woensdag samen met zijn vrouw koningin Silvia bloemen gelegd bij een herdenkingsplek voor de school en woonde later een herdenkingsdienst bij in een kerk in Örebro.

De verdachte is vermoedelijk om het leven gekomen door zelfmoord

De politie heeft weinig details vrijgegeven over de vermoedelijke schutter. Media schetsen een beeld van een kluizenaar uit de buurt, die legaal een wapen bezat en geen werk had. Mogelijk had hij psychische problemen.

De politie gaat ervanuit dat de verdachte alleen handelde, „zonder ideologisch motief”. Agenten troffen hem bij binnenkomst in de school dood aan, vermoedelijk om het leven gekomen door zelfmoord.

Hannaskolan was woensdag weer open voor lessen. „Maar we moeten voorzichtig zijn”, zegt Mia Vallin. „We weten dat een schietpartij nog eens kan voorkomen.” Rust vindt ze deze dagen in haar geloof. „We bidden met het schoolpersoneel voor de nabestaanden van de slachtoffers.”