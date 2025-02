Trumps wraak staat haaks op Lincolns verzoeningspolitiek

Op de avond van de Amerikaanse verkiezingen, 5 november, was ik aanwezig bij een gespreksavond in Apeldoorn, georganiseerd door het RD. Diverse sprekers belichtten de verkiezingsstrijd tussen Donald Trump en Kamala Harris. Bij een stemming koos 80 procent van de aanwezigen voor Trump.

Ik onthield me van stemming want geen van beide kandidaten vond en vind ik geschikt. Veel christenen, vooral uit meer behoudende kringen, steunen Trump vanwege zijn standpunten over abortus, het Hooggerechtshof en woke-ideologieën. Met die standpunten ben ik het eens want abortus provocatus vind ik een groot en onacceptabel kwaad. Ik ben het ook eens met het beëindigen door het Hof van het federale recht op abortus en het corrigeren van woketendensen, bijvoorbeeld in het leger. Dan toch maar Trump steunen?

Lincoln versus Trump

Voordat ik die RD-avond bijwoonde, las ik nog eens de Tweede Inaugurele Rede van president Abraham Lincoln, uitgesproken op 4 maart 1865. De Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) was toen al grotendeels beslist. Maar ondanks jaren van bittere oorlog en honderdduizenden doden bepleitte Lincoln „malice toward none, charity for all” („wrok jegens niemand, barmhartigheid voor iedereen”). Ongelofelijk dat hij dat in die omstandigheden kon zeggen! En helemaal omdat wij weten dat hij zes weken daarna werd vermoord door een aanhanger van de Confederatie, het verbond van zuidelijke staten die zich van de Verenigde Staten van Amerika hadden afgescheiden.

Hopelijk laten christenen zich vooral inspireren door iemand als Lincoln

Bij Trump zien we nu wat was te vrezen, namelijk het tegenovergestelde: „malice toward many, charity for political friends” („wrok jegens velen, barmhartigheid voor politieke vrienden”). Met een reeks presidentiële decreten werden aanhangers vrijgelaten: bijna 1600 Capitoolbestormers zijn weer vrij en tegenover de tegenstanders is de ”shock and awe”-tactiek (”sla hard toe en verlam”) begonnen.

Vooral Trumps wraakacties vanwege die 6e januari 2021, toen het Capitool werd bestormd, vind ik weerzinwekkend. Duizenden FBI-agenten die onderzoek hebben gedaan naar de oproerkraaiers van die dag, zijn nu met één pennenstreek zélf onderwerp van onderzoek geworden. Twaalf officieren van justitie die rechtszaken behandelden tegen die rebellen, moesten hun biezen pakken en vrezen voor meer wraak.

Ook velen die betrokken waren bij aanklachten tegen Trump vanwege beïnvloeding van de verkiezingsuitslag van 2020, zijn voorwerp van haat en wraak geworden: speciaal aanklager Jack Smith voorop. En dit door Trumps eigen bevelen, want de aankomende directeur van de FBI, Kash Patel, verklaarde tijdens zijn hoorzitting voor het Congres afgelopen week dat medewerkers van de FBI geen doelwit zouden worden als gevolg van de nieuwe politieke verhoudingen.

Pas aan het begin

Recht doen, gerechtigheid betrachten, afzien van wraak, dat zijn allemaal zeer Bijbelse uitgangspunten. Ik zie die niet in het Amerika van Trump. We staan vermoedelijk pas aan het begin van een kolossale wraakcampagne. Ik hoop dat christenen zich vooral laten inspireren door iemand als Lincoln. Lees de door hem gehouden speech van maart 1865 nog maar eens door.

De auteur bestudeert al vele jaren de Amerikaanse politiek, met name de Burgeroorlog (1861-1865).