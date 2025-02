Vrijwilligers mondkapjesstichting blij met overwinning

„Het vonnis van de rechtbank is voor de oud-medewerkers, die al sinds de zomer van 2021 strijden voor gerechtigheid, een belangrijke mijlpaal. De rechtbank stelt vast dat de medewerkers zijn misleid en dat Van Lienden, Camille van Gestel en Bernd Damme hun positie bij de vrijwilligersorganisatie hebben gebruikt om met een lege huls mondkapjesovereenkomsten te kunnen sluiten”, zegt Evers.

„Voor de medewerkers is het belangrijk dat de rechtbank niet alleen oog heeft voor de deal die ze met de overheid sloten, maar ook voor de orders van andere partijen die ze met hun bedrijf Relief Goods Alliance (RGA) aan de stichting hebben onttrokken.”

RGA had zelf geen activiteiten of bezittingen, bestond na haar oprichting slechts op papier en gebruikte het kantooradres en de contactgegevens van SHA, aldus de rechtbank. Volgens de rechtbank heeft het drietal zich met de mondkapjesdeal verrijkt ten koste van de stichting. „Die stichting hadden zij opgericht met als doel zo snel en goedkoop mogelijk mondkapjes te verspreiden, in de eerste plaats onder zorgmedewerkers die op dat moment nog onbeschermd moesten werken. Het drietal heeft verzuimd het belang van Hulptroepen Alliantie te dienen”, stelt de rechtbank.

De Staat heeft geen recht op de winst van de mondkapjesdeal, vindt de rechtbank. Bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) was bekend dat de mondkapjesdeal werd gesloten met een commerciële bv. „Het maakte de Staat ten tijde van de deal niet uit waar de winst terecht zou komen.”