Zweedse politie bij huis van verdachte schietpartij

Buitenland

De Zweedse politie doet onderzoek bij het huis van de man die vermoedelijk de dader is van een schietpartij op een school voor volwassenenonderwijs. Volgens de omroep SVT is de omgeving van de woning in Örebro, waar de schietpartij plaatsvond, afgezet. Meerdere Zweedse media, zoals Aftonbladet en Expressen, melden dat de verdachte dood is.