Organisaties vrezen dat Nederland achterop raakt in verduurzaming

„Wij maken ons grote zorgen: wij vrezen vertraging waar versnelling nodig is”, stellen de organisaties in een brief aan premier Dick Schoof. Ze wijzen erop dat veel landen „stevig investeren in de duurzame economie van morgen” en willen dat Nederland dat voorbeeld volgt. Voorspelbaar beleid is daarbij nodig, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. „Ondernemers die inspeelden op nieuw overheidsbeleid en investeerden in duurzame technologie en opschaling van productie (bijvoorbeeld warmtepompen) dreigen door wisselend beleid failliet te gaan”, klagen de opstellers van de brief.

Een van de grootste belemmeringen is netcongestie, het verstopt raken van het stroomnet. Dat is „een showstopper voor veel ondernemers die willen verduurzamen”. Bovendien zit het gebrek aan capaciteit gemeenten die plek hebben voor nieuwe woonwijken in de weg. Een ander pijnpunt waar de organisaties op wijzen, zijn de hoge energie- en nettarieven voor Nederlandse bedrijven.

Ook tegen energiearmoede zou het kabinet meer actie moeten ondernemen, vinden de briefschrijvers. Ze pleiten er verder voor dat Nederland zich als kennisland opstelt als „aanjager” van groene innovaties. Dat kan volgens hen toekomstige welvaart opleveren. „Te vaak wordt verduurzaming gezien als een belemmering voor welvaart, bestaanszekerheid en autonomie. Het tegendeel is waar.”