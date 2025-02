Personeel USAID gevraagd om weg te blijven

Rubio gaat een einde maken aan de „weerspannigheid” van USAID, zei hij maandag tegen verslaggevers tijdens een bezoek aan El Salvador. De onafhankelijke Amerikaanse overheidsorganisatie voor buitenlandse hulp gaat ook samensmelten met het buitenlandministerie, meldt CBS News.

De regering-Trump is van plan grondig te snoeien in de staf van USAID. Maandag werd bekend dat meer dan 600 van de 10.000 werknemers van USAID geen toegang meer hebben tot de computersystemen van het agentschap.

Anderen hebben e-mails ontvangen waarin stond dat „op aanwijzing van de leiding van het agentschap” het hoofdkantoor „op maandag 3 februari gesloten is voor personeel van het agentschap”.

Elon Musk, die door president Donald Trump is aangesteld om bezuinigingen op de overheid door te voeren, zei maandag dat Trump het met hem eens is dat USAID moet sluiten. „Het is niet meer te repareren”, zei de topman van Tesla en SpaceX in een gesprek op zijn eigen medium X.

Trump zei zondag dat „radicale gekken” USAID leiden.

USAID houdt toezicht op humanitaire en ontwikkelingsprogramma’s in ongeveer 120 landen. De organisatie heeft bijna 43 miljard dollar in beheer. Musk, Trump en enkele Republikeinse volksvertegenwoordigers beschuldigen de organisatie ervan links-progressieve doelen na te streven.

Afgelopen weekeinde heeft de regering-Trump twee USAID-topfunctionarissen op non-actief gesteld nadat ze personeel van Musks adviesorgaan ministerie van Overheidsefficiëntie de toegang tot geheime documenten hadden geweigerd.

Apartheidsbeleid

Trump gaat ook voorlopig een eind maken aan „alle toekomstige financiering voor Zuid-Afrika”. Dat kondigde hij maandag aan op zijn platform Truth Social.

Zuid-Afrika „confisqueert land en behandelt bepaalde categorieën mensen heel slecht”, aldus Trump. In 2023 gaven de Verenigde Staten circa 440 miljoen dollar uit aan hulp voor Zuid-Afrika.

De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa zegt ernaar uit te zien om met Trump in gesprek te gaan. Hij is er zeker van dat gesprekken zullen leiden „tot een beter en gemeenschappelijk begrip van deze zaken” en voegde eraan toe dat de Zuid-Afrikaanse regering „geen land heeft geconfisqueerd”.

Ramaphosa’s partij, het ANC, heeft erop aangedrongen het gemakkelijker te maken voor de overheid in Pretoria om land te onteigenen. Circa dertig jaar na de afschaffing van het apartheidsbeleid is er nog altijd veel land in Zuid-Afrika in handen van de witte minderheid.