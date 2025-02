Musk noemt USAID criminele organisatie in oplopende ruzie

„USAID is een criminele organisatie”, schreef Musk op X, als reactie op een video waarin wordt beweerd dat USAID betrokken is bij „onbetrouwbare CIA-werkzaamheden” en „internetcensuur” pleegt. In een vervolgbericht vroeg hij zijn 215 miljoen X-volgers: „Wist u dat USAID, met uw belastinggeld, onderzoek naar biologische wapens financierde, waaronder Covid-19, waaraan miljoenen mensen zijn gestorven?”

Trump heeft Musk de opdracht gegeven om het overheidspersoneel te verminderen en te bezuinigen op wat de Republikein verspilling en onnodige uitgaven noemt. Musk gaat daartoe leiding geven aan een adviesorgaan dat ministerie van Overheidsefficiëntie (DOGE) heet, hoewel het geen echt ministerie is. Naar verluidt onderzoekt DOGE ook de efficiëntie van USAID.

Eerder zondag meldde CNN dat twee hoge veiligheidsfunctionarissen bij USAID op non-actief zijn gesteld nadat ze personeel van Musks DOGE de toegang tot geheime documenten hadden ontzegd. De twee DOGE-vertegenwoordigers wilden ook toegang tot personeelsdossiers en beveiligingssystemen op het hoofdkantoor van USAID, aldus CNN.

USAID, een onafhankelijk agentschap dat in het leven is geroepen door een in het Congres aangenomen wet, beheert een budget van 42,8 miljard dollar dat bedoeld is voor humanitaire hulp en ontwikkelingshulp over de hele wereld.