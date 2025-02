De gewonde was in het huis toen daar aan het begin van maandagavond brand uitbrak. Volgens de woordvoerder zijn daarbij ook explosies gehoord. De brand is inmiddels onder controle en de brandweer is bezig met nablussen.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Volgens RTV Drenthe was er bij dezelfde woning ook al brand in april 2019.