USAID-medewerkers melden ook aan de krant dat meer dan zeshonderd collega’s geen toegang meer hebben tot de computersystemen van het agentschap. Anderen hebben e-mails ontvangen waarin stond dat „op aanwijzing van de leiding van het agentschap” het hoofdkantoor „op maandag 3 februari gesloten is voor personeel van het agentschap”.

Musk zei maandag dat president Trump het met hem eens is dat USAID moet sluiten. „Het is niet meer te repareren”, zei de topman van Tesla en SpaceX in een gesprek op zijn eigen medium X. Trump zei zondag dat „radicale gekken” USAID leiden.

USAID houdt toezicht op humanitaire en ontwikkelingsprogramma’s in ongeveer 120 landen. Musk, Trump en enkele Republikeinse volksvertegenwoordigers beschuldigen de organisatie ervan links-progressieve doelen na te streven. Afgelopen weekend heeft de regering-Trump twee USAID-topfunctionarissen op non-actief gesteld nadat ze personeel van Musks adviesorgaan ministerie van Overheidsefficiëntie (DOGE) de toegang tot geheime documenten hadden geweigerd.