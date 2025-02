Noors schip met bemanning vrijgelaten na verdenking sabotage

Buitenland

Een Noors vrachtschip, de Silver Dania, dat in het noorden van Noorwegen werd opgebracht voor onderzoek naar links met sabotage in de Oostzee is weer vrij. De Noorse politie heeft geen enkele aanwijzing dat het vaartuig iets te maken heeft met mogelijk moedwillige beschadiging van kabels op de bodem van de Oostzee. Het schip dat een Russische bemanning heeft, werd aangehouden op verzoek van de Letse autoriteiten.