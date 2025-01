Echtpaar komt om bij ongeval Capelle a/d IJssel; kerkelijke gemeente reageert verslagen 

„Er zijn geen woorden voor zo’n tragisch ongeval. De schok is enorm”, zegt de predikant van de hervormde gemeente. De voetgangers werden dinsdagavond rond 19:45 uur op de Ketensedijk door een auto aangereden. Beiden zijn nog gereanimeerd, maar overleden ter plekke. De bestuurder van de auto is aangehouden. Het gaat om een 18-jarige man uit Capelle aan den IJssel. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het ongeluk, maar gaf al aan dat de man niet onder invloed was.

Het ongeval gebeurde vlak bij de Nieuwe Westerkerk, zegt ds. Ten Brinke. „We hadden een gemeenteavond en hoorden de sirenes. Toen daarna ook de leeftijden van de slachtoffers in de media verschenen, hadden we al het vermoeden dat het weleens om gemeenteleden kon gaan. We hebben die avond voorbede gedaan voor iedereen die bij het ongeluk betrokken was. Later bleek het inderdaad om een echtpaar uit onze kerk te gaan.”

Het oudere stel woonde vlak bij de kerk en werd tijdens een wandeling geschept. Waren ze op weg naar de gemeenteavond? „Daar lijkt het wel op. Het waren hele betrokken leden, die ook bij de doordeweekse activiteiten aanwezig waren. Hun hart ging uit naar de Heere en naar Zijn dienst.”

Burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel heeft ook gereageerd op het ongeval en zegt „diep geschokt” te zijn. „Dit raakt ons in het hart. Het is afschuwelijk”, meldt hij in een schriftelijke verklaring. „Ik leef mee met de familie en wens ze veel sterkte om dit zware verlies te verwerken. Dit ongeval raakt de familie en directe omgeving van de slachtoffers, maar ook de Capelse gemeenschap.” Op de plek van het ongeval leggen omstanders bloemen.