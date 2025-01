Vrees voor tientallen doden door botsing vliegtuig en helikopter Washington D.C.

De toestellen, een passagiersvliegtuig van PSA Airlines en een Black Hawk-helikopter van het leger, botsten in de lucht op elkaar toen het vliegtuig de landing had ingezet. Beide toestellen belandden vervolgens in de Potomac-rivier, die vlak bij het Ronald Reagan National Airport stroomt. Een webcam op het Kennedy Center, een theater in Washington, legde vast hoe twee lichtjes in de lucht elkaar naderden, gevolgd door een lichtflits.

De autoriteiten hadden donderdagmorgen nog niets gedeeld over het aantal doden, maar volgens Amerikaanse media zouden er al zeker negentien lichamen zijn geborgen. Of er overlevenden zijn, is niet bekend. Een luchtvaartdeskundige vertelde Sky News dat niet te verwachten. Ook senator Roger Marshall van Kansas, waar het vliegtuig vandaan kwam, denkt dat iedereen aan boord is overleden.

Het verkeersvliegtuig van het type Bombardier CRJ700 vervoerde zestig passagiers en vier bemanningsleden, meldde American Airlines, de moedermaatschappij van PSA Airlines. De helikopter, die een trainingsvlucht uitvoerde, had drie mensen aan boord.

In Washington was in de vroege ochtend een grote zoek- en reddingsoperatie aan de gang, waar zeker driehonderd hulpverleners aan deelnamen. Hulpdiensten zochten met helikopters, blusboten en duikers in de Potomac naar overlevenden. Aan de oever stonden ambulances en brandweerauto’s.

De reddingswerkzaamheden worden bemoeilijkt door de kou –de temperatuur in Washington ligt rond het vriespunt– en de duisternis. „Als je je dat kunt voorstellen, is de rivier 's nachts een grote zwarte vlek zonder enige verlichting, afgezien van een paar boeilichten”, zei John A. Donnelly, brandweercommandant en hoofd van de ambulancedienst van Washington D.C. Volgens Donnelly gaat de berging meerdere dagen duren.

Een verslaggever van NBC News vertelde op televisie dat het vliegtuig in tweeën zou zijn gebroken en in ondiep water zou liggen. Volgens hem is ook de helikopter in de rivier beland en drijft die ondersteboven. Door de deining zouden duikers er niet in kunnen.

Toedracht

Verschillende instanties zijn een onderzoek gestart, maar de exacte toedracht is nog onduidelijk. Inmiddels is er wel een opname van communicatie van de luchtverkeersleiding vrijgegeven. Daaruit blijkt dat enkele minuten voor de landing de luchtverkeersleiding het binnenkomende vliegtuig verzocht om op een andere baan te landen. Kort voor de landing helikopter vroeg een verkeersleider aan de helikopter of het vliegtuig te zien was.

De Amerikaanse president Donald Trump schrijft op zijn socialemediaplatform Truth Social dat de botsing tussen een legerhelikopter en een verkeersvliegtuig in Washington voorkomen had moeten worden. Het was een heldere nacht en het vliegtuig was goed zichtbaar, aldus de president. Dus waarom veranderde de helikopter niet van koers en vroeg de verkeersleiding de helikopterpiloten alleen of ze het vliegtuig zagen, in plaats van te vertellen wat ze moesten doen, vraagt Trump zich af.

Trump zegt niet waarop hij zich baseert, maar in een officiële verklaring maakte hij eerder bekend dat hij „volledig op de hoogte was gebracht”.