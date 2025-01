Commissie wil af van extra nationale regels bovenop EU-beleid

Dat blijkt uit een uitgelekte brief van de Commissie aan het Europees Parlement en EU-landen met plannen om EU-wetgeving te versimpelen. De Commissie sluit hiermee aan bij het Nederlands kabinet. Na de verkiezingen beloofde de coalitie al minder nationale koppen op Europees beleid.

Bedrijven klagen al langer over ingewikkelde Europese wetten. Door de hoge regeldruk zijn bedrijven soms uren kwijt aan administratie of moeten ze extra medewerkers inhuren. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen beloofde kort na de verkiezingen al om EU-wetgeving te vereenvoudigen.

Dat voornemen krijgt vorm in een plan dat in Brussel de ‘Simplification Omnibus’ heet. In de conceptplannen spreekt de Commissie ook over nauwere samenwerking met EU-landen om Europese wetten sneller in werking te laten treden. Verder moet de rapportageverplichting voor bedrijven met 25 procent verminderen en voor het mkb zelfs met 35 procent.

De Commissie wil bestaande wetgeving ook opnieuw toetsen. Het plan is om burgers en bedrijven te laten meepraten en knelpunten in wetten vast te stellen. Overbodige regels kunnen dan worden geschrapt.