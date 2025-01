Mogelijk hogere btw van 21,4 procent valt niet goed bij partijen

Binnenland

Bij partijen in de Tweede Kamer is al weerstand ontstaan over een mogelijke verhoging van het hoogste btw-tarief van 21 naar 21,4 procent. Een beperkte verhoging van dit tarief is een van de voorstellen die staatssecretaris Tjebbe van Oostenbruggen van Financiën heeft opgepikt toen hij een ronde maakte langs de meeste partijen in de Tweede Kamer. Hij zal alle opties in het kabinet bespreken en dan een brief erover naar de Kamer sturen.