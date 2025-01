Drie aanhoudingen voor witwassen van ruim 1 miljoen aan zorggeld

Volgens de opsporingsdienst hebben de twee ondernemingen in totaal bijna 3 miljoen euro ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank en cliënten, bedoeld om zorg te leveren. Maar uit het onderzoek van de dienst blijkt dat ruim 1 miljoen daarvan niet aan zorgverlening is besteed, maar aan onder meer vakanties, luxegoederen en de huur van woningen in binnen- en buitenland. Ook een sportvereniging zou zijn gesponsord met het illegaal verkregen zorggeld, meldt de Arbeidsinspectie, die vermoedt dat de bedrijven zorg hebben gefactureerd die niet daadwerkelijk is geleverd.

De opsporingsdienst kwam het drietal op het spoor doordat de twee betrokken zorgondernemingen weinig personeel in dienst hadden. „Dat was voor ons een indicatie”, legt de woordvoerder uit. „Want als je zorg verleent aan cliënten heb je veel personeel nodig, omdat zorg arbeidsintensief is. Dat er weinig mensen op de loonlijst stonden, gaf voor ons aan dat daar iets niet goed ging.”

In het onderzoek zijn de woningen en een bedrijfspand van de verdachten doorzocht, waarbij onder meer administratie, telefoons, auto’s en luxegoederen in beslag zijn genomen. Tijdens de doorzoekingen werd ook een persoon aangetroffen die door de politie werd gezocht in een oplichtingszaak, meldt de inspectie. Of deze persoon, over wie geen details bekend zijn gemaakt, aan het werk was voor de zorgondernemingen, kan de woordvoerder niet zeggen. Hij of zij kende de drie verdachten wel, zegt zij. „Maar deze persoon is verder geen onderwerp van ons onderzoek naar witwassen.”