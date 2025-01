NSC is nog ‘in beraad’ over landelijk vuurwerkverbod

Binnenland

NSC is nog „in beraad” over een mogelijk landelijk vuurwerkverbod, zei Kamerlid Faith Bruyning van de coalitiepartij bij het debat over de jaarwisseling. De parlementariër vindt de vraag „erg ingewikkeld” omdat ze vreest dat mensen die netjes vuurwerk afsteken de dupe worden van een maatregel die gericht is tegen „een kleine groep relschoppers”. De NSC’er vraagt zich bovendien af of een verbod de problemen wel oplost.