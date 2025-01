VS trekken zich officieel terug uit klimaatakkoord Parijs in 2026

Op de klimaattop in Parijs van 2015 werd afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden en bij voorkeur tot 1,5 graad. De VS trokken zich tijdens de eerste termijn van Trump ook al terug, maar Joe Biden maakte dat in 2021 ongedaan.

Trump beweerde vorige week dat de VS „meer dan een biljoen dollar” zouden besparen door niet meer mee te doen met de afspraken.