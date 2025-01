Driekwart Nederlanders staat open voor duo-euthanasie

Dat blijkt uit onderzoek van DataIM en DIT, het journalistieke platform van de EO.

Het is bijna een jaar geleden (5 februari) dat oud-premier Dries van Agt samen met zijn echtgenote Eugenie is overleden door middel van duo-euthanasie. Van Agt verraste daarmee velen, omdat hij tijdens zijn politieke carrière bekendstond als conservatief op ethische thema’s. Hun keuze voor een gezamenlijke dood vormt de aanleiding voor het onderzoek naar de mening van Nederlanders over duo-euthanasie.

Veel personen met een partner staan open voor duo-euthanasie: 18,4 procent zegt volmondig ja, 53,4 procent geeft aan dat ze er misschien voor openstaan. Tegelijkertijd maakt 59,8 procent zich zorgen over de mogelijkheid dat partners elkaar onder druk zetten. Daarnaast vindt 40,1 procent dat het bij duo-euthanasie lastig is om te bepalen of de wens om te overlijden volledig individueel is. Daartegenover staat 41,1 procent dat dit risico minder groot acht.