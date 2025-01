Toch verder onderzoek naar Bende van Nijvel

Het Belgische Openbaar Ministerie meldde vorig jaar juni dat het onderzoek officieel was gestopt, omdat het na jaren niet had kunnen achterhalen wie achter de moorden en overvallen zaten die de bende tussen 1982 en 1985 pleegde. De Bende van Nijvel had het vooral gemunt op supermarkten. Bij de overvallen vielen 28 doden en raakten veertig mensen gewond.

Het OM moet nu extra onderzoek doen naar een auto die mogelijk van een van de daders was. Twee broers zouden de auto hebben gezien vlak voordat een overval in Aalst in november 1985 plaatsvond waarbij acht doden vielen.

De broers waren destijds negen en zeven jaar oud en vertelden hun vader dat ze de mogelijke auto van de overval met daarin „ongure types” hadden gezien. Ze hadden ook het kenteken opgeschreven.

De vader lichtte toen wel de politie in, maar volgens de advocaat is met dat spoor niets gebeurd. „De zaak-Dutroux is opgelost met een halve nummerplaat”, zegt de advocaat. „Hier heb je de volledige en dan is die niet eens onderzocht?”