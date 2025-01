Op het strand van Tanji draait alles om vis

Buitenland Fotoserie

Op het strand van Tanji, een dorp in Gambia, draait alles om vis. Dagelijks trekken kleurrijke boten de zee op. Nieuwe vangst wordt aan het strand gesorteerd en schoongemaakt. Er is een vismarkt, en even verderop een visrokerij. Ook zijn er bedrijfjes die het onderhoud van buitenboordmotoren verzorgen. Zelfs worden er ter plekke vissersboten gebouwd.