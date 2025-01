De Heelmeester kan veel meer dan u denkt

In reactie op de serie artikelen over alternatieve behandelmethodes (RD 4-1 en 6-1) reik ik graag enkele zaken ter overdenking aan.

Ooit mocht ik op een school lesgeven over voeding en de Bijbel. Ik vroeg de leerlingen: „Weten jullie wie Steve Jobs is?” „Inderdaad, hij is de pionier van de computerindustrie Apple.” „Wie weet dan het beste hoe zo’n computer werkt?” was de volgende vraag. Logisch: „Steve Jobs!”

Is er voldoende aandacht voor het basisvoedingsadvies uit Genesis 1:29?

Zo is het ook met onze God en Schepper. Hij heeft ons gemaakt. Daarom weet Hij wat het beste voor ons is. Dat vertelt Hij al in Genesis 1:29: „Ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn: dat zal u tot voedsel dienen.” Het klinkt als een basisbevel. Zoals dat ook klinkt in verband met het huwelijk en de sabbat, in Genesis 1 en 2.

Is er voldoende aandacht voor dit basisvoedingsadvies? Dat vraag ik me weleens af. Lezen we er niet vaak overheen? Laat staan dat we ervoor zorgen dat 80 procent van dit advies op ons bord ligt – onbewerkt, puur zoals God het ontwierp. Het is mooi om te lezen (RD 6-1) dat gezonde voeding en een gezonde leefstijl de basis dienen te zijn én dat het verguisde gedachtegoed van dr. Cornelis Moerman de plek krijgt die het hoort te hebben.

Na de zondeval breidt God ons menu uit met het „groene kruid”. Naast groenten bezitten keukenkruiden en geneeskrachtige kruiden stoffen die ons verzwakte en aan ziekte en verval onderhevige lichaam een steuntje in de rug geven (zie ”De Hemelse Voedselbank”, Esther Noordermeer, 2012).

Natuur en Schriftuur

In afwijking van de toonzetting van het tweede deel van de RD-artikelenserie (6-1) en de podcast over alternatieve geneeswijzen springt mijn hart op als ik lees dat veel christenen voor deze geneeswijzen kiezen.

Dat zegt mij dat zij zich nog verbonden voelen met de Schepper en de schepping. Dat zij beseffen dat het mensdom niet alle wijsheid bezit. Zij vertrouwen erop dat de God die hen ontwierp ook weet wat bij hen past. Zij zoeken een weg die God Zelf al in de schepping heeft gelegd. In het oude catecheseboekje van ds. A. Hellenbroek stond het al: „Waaruit kent gij God? Uit natuur en Schriftuur.” Wat een mooie volgorde: eerst wat je ziet (natuur), daarna wat je leest (Bijbel). Ook ons lichaam is ”Zijn meesterwerk” en is zo ingewikkeld dat het mensdom al eeuwen bezig is om telkens weer iets te ontrafelen.

Het getuigt van nederigheid en wijsheid als een arts zegt: „Als westerse therapieën niet helpen, moet je verder kijken dan je neus lang is, en maak je gebruik van een breder arsenaal dan de westerse geneeskunde” (RD 30-9).

Beperkte mensen

Het is jammer dat we wijlen dr. Hans Moolenburgh, lijfarts van evangeliste Corrie ten Boom, niet meer kunnen interviewen. We moeten het doen met zijn nalatenschap in zijn boeken, zoals ”U kunt (veel) meer dan u denkt”. En ik zou in dit verband willen zeggen: „De Heelmeester kan veel meer dan u denkt.” En dat is eigenlijk wat dr. Moolenburgh met al zijn boeken wilde zeggen: er is meer tussen hemel en aarde en wij mensen zijn beperkt in kennis en wijsheid, maar de Schepper is te vertrouwen.

Laten we daarom de beladen woorden ”alternatieve geneeswijzen” uit onze mond halen en met wijsheid en inzicht de ordeningen van de Heere ontdekken en erkennen. Aanvaardend dat God ordeningen in ons lichaam en in de natuur heeft gelegd. Wellicht zijn de woorden ”integraal” of ”complementair” beter en passender. Integrale of complementaire geneeskunde is gebaseerd op een natuurlijke aanpak van aandoeningen en ziekten. Die gaat uit van de samenhang tussen lichaam en geest, behandelt de klachten niet afzonderlijk maar in samenhang, gebruikmakend van natuurlijke middelen.

Helaas zijn veel mensen op deze wereld de verbinding met de natuur en de Schepper aan het kwijtraken. Met als gevolg, wat ik ooit las: „De natuur toont Gods creativiteit, schoonheid en veelzijdigheid, soevereiniteit en suprematie. (…) Wanneer we de natuur verzieken, dan verzieken we Gods algemene openbaring en ontnemen we onszelf en anderen een goed zicht op God via Zijn schepping” (zie ”Christenzijn in het werk”, Muel Kaptein, 2023).

Tegen de stroom op

Ik ben blij met die eigenwijze christenen die tegen de stroom op roeien en bedenken dat de (soms nog verborgen) wijsheid van God uiteindelijk de beste weg is. Dankbaar ben ik als christenen hun weg naar goede (natuur)artsen en therapeuten vinden. Erop vertrouwend dat, als er een schadelijke weg is, de Heere dat aan hen duidelijk zal maken. Want er zijn inderdaad nu eenmaal goede en minder goede artsen, therapeuten én journalisten. Laten we bidden om onderscheidend vermogen.

De auteur is natuurvoedingsadviseur en is werkzaam in de zorg.