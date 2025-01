25 jaar ChristenUnie: de ene partijleider zaait, de andere oogst

In de podcast neemt Jakko de luisteraar mee in de historie van de ChristenUnie en die van haar voorgangers, GPV en RPF. Ook bespreekt hij de succesvolste campagne uit de geschiedenis van de partij; die van André Rouvoet, in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2006. Was dat geluk of wijsheid, of allebei?

Het teleurstellende resultaat van november 2023 kwam eveneens aan bod. „De partij is toen duidelijk afgestraft voor de regeringsdeelname aan Rutte-IV", aldus Jakko. Wanneer het gaat over het aantal zetels, leert de geschiedenis van de ChristenUnie dat dit per kabinetsperiode sterkt verschilt. Bij de afgelopen verkiezingen koos een deel van de CU-kiezers voor NSC. Jakko verwacht dat partijleider MIrjam Bikker een deel van die kiezers kan terugwinnen. „Zij profileert zich als iemand met een sterke, rechtsstatelijke inslag.”

Een tweede onderwerp is de uitspraak van de rechter in de zaak die Greenpeace tegen de staat had aangespannen. Jakko sluit niet uit dat het gaat schuren en knetteren tussen landbouwminister Wiersma en BBB-leider Van der Plas. „De BBB zal onder ogen moeten zien dat ze echt aan de bak moet om met oplossingen te komen. Een krimp van de veestapel is onvermijdelijk. Fors meer budget voor bijvoorbeeld vrijwillige uitkoopregelingen zou een uitkomst kunnen zijn.”