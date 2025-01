Gedeputeerde Staten geschokt door kunstroof Drents Museum

Binnenland

Het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe is geschokt door de kunstroof in het Drents Museum in Assen. Dat schrijft het college in een brief aan Provinciale Staten. Bij de inbraak in het museum in de nacht van vrijdag op zaterdag werden verschillende Roemeense archeologische topstukken buitgemaakt, waaronder de gouden helm van Cotofenesti en drie gouden armbanden.