Meer Nederlanders gebruiken sociale media, populariteit X daalt

Afgelopen jaar hebben 14,4 miljoen Nederlanders van 15 jaar en ouder volgens Newcom sociale media gebruikt, tegen 14,3 miljoen mensen een jaar eerder. X had in 2024 450.000 gebruikers minder, een daling van 14 procent. In totaal gebruikten 2,8 miljoen Nederlanders X. Bij de kleinere platforms was BeReal de grootste uitschieter. De foto-app verloor 600.000 gebruikers en kwam in 2024 uit op 900.000 mensen die het platform gebruikten.

Newcom meldt niet waarom mensen een bepaald platform minder of meer gebruikten. Bij X speelt mogelijk mee dat eigenaar Elon Musk een bondgenoot van Donald Trump is geworden. Trump is sinds deze week weer de president van de Verenigde Staten en Musk is een van zijn adviseurs.

Met name LinkedIn, TikTok en Snapchat werden vorig jaar populairder. LinkedIn had in 2024 5,7 miljoen gebruikers, 4 procent meer dan in 2023. TikTok en Snapchat kregen er 3 procent meer gebruikers bij.