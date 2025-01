Tijdschrift Radix herdenkt vijftigjarig bestaan met symposium in Utrecht

Het tijdschrift Radix herdacht vrijdagmiddag zijn vijftigjarig bestaan met een symposium in Utrecht. Het „wetenschappelijke, multidisciplinaire kwartaaltijdschrift” met artikelen over „geloof, wetenschap en samenleving” ontstond vijftig jaar geleden vanuit de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Tijdens de bijeenkomst in het gebouw van de Theologische Universiteit Utrecht sprak dr. René van Woudenberg (foto) over „harmonie tussen wetenschap en geloof die nieuwe perspectieven biedt.” Een panel reflecteerde op de toekomst van Radix. beeld Ruben Schipper