Voorlezen? Met deze boeken kom je de Voorleesdagen wel door

Zin in voorlezen, rond de Nationale Voorleesdagen? De meeste nieuwe uitgaven van dit jaar laten nog op zich wachten tot het vroege voorjaar, maar er ligt genoeg moois om alvast te beginnen. Van de originele peuterserie over aapje Ebbie en de klassieke verhalen over Kleine Ezel tot het nieuwste avontuur van de held van de Voorleesdagen: Rinus de neushoorn.