Drie mensen naar ziekenhuis om brand IJsselstein, straat ontruimd

De woning die in brand staat is een tussenwoning, legt een woordvoerster van de veiligheidsregio uit. De andere huizen van het blok zijn ontruimd. Voor de bewoners is opvang geregeld. Het gaat om zo’n acht personen. Twee buurtbewoners zijn ter controle naar de huisartsenpost gegaan omdat zij rook hadden ingeademd.

De brand is nog niet geblust. Het vuur is moeilijk te bereiken, omdat het op zolder woedt en de trappen in de woning niet meer bruikbaar zijn. De brandweer blust daarom nu van buitenaf, zegt de woordvoerster. Over de wijk IJsselveld trekt als gevolg van de brand veel rook. Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen.