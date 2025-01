Micheál Martin na dag uitstel benoemd tot premier van Ierland

De centrumrechtse Martin (64) was ook premier van 2020 tot 2022 en was sindsdien vicepremier. Hij is leider van de partij Fianna Fáil, die in een coalitie zit met het centrumrechtse Fine Gael, van uittredend premier Simon Harris. De coalitiepartijen hebben afgesproken dat Harris het premierschap eind 2027 overneemt.

Omdat Fianna Fáil en Fine Gael een zetel tekortkwamen voor een meerderheid in het parlement zochten de partijen de steun van onafhankelijke parlementariërs. Toen die parlementsleden woensdag toch plaatsnamen in de oppositiebanken, waren andere oppositiepartijen verontwaardigd. Een parlementariër in de oppositiebanken heeft meer spreektijd dan iemand van de coalitie. Afgesproken is nu dat de onafhankelijke parlementariërs geen uitgebreide spreektijd krijgen.

Martin sprak in zijn eerste rede als premier zijn onvrede uit over het uitstel van de stemming en de felheid van het protest.