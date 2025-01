Veel klachten in Kamer over informatievoorziening van kabinet

„60 procent van de Kamervragen wordt niet op tijd beantwoord. Waarom zoveel?”, vroeg Michiel van Nispen (SP). D66-Kamerlid Joost Sneller had het over Kamervragen die na 570 dagen nog geen antwoord hebben. Ook de vaker gehoorde klacht dat brieven pas kort voor een debat naar de Tweede Kamer gaan kwam ter sprake.

In artikel 68 van de Grondwet staat dat parlementsleden recht hebben op informatie waar ze om vragen, tenzij dat tegen het belang van de staat ingaat. „De naleving van artikel 68 moet echt beter”, zei Glimina Chakor (GroenLinks-PvdA).

Een groep Kamerleden schreef anderhalf jaar geleden dat het kabinet beter moet uitleggen wanneer het weigert informatie aan de Kamer te geven. Minister Judith Uitermark (Binnenlandse Zaken) schrijft dat ze over dit onderwerp met de Kamer in gesprek wil gaan. Haar NSC-partijgenoot Sander van Waveren is „teleurgesteld” in die reactie en had op een voorstel van het kabinet gehoopt.

De Kamer wil ook makkelijker contact kunnen leggen met ambtenaren. „We hebben duizenden ambtenaren, en die mogen met iedereen praten behalve met ons”, zei Van Nispen. Sinds enkele jaren hebben ministeries contactpersonen voor Kamerleden, maar toch voelt het contact „echt nog wat stroperig”, zei Queeny Rajkowski (VVD). Op dit gebied „lijkt het kabinet vooral stappen terug te zetten”, voegt Inge van Dijk (CDA) toe.

Coalitiefracties BBB en PVV deden niet mee aan het debat.