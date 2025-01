Onthullingen uit oorlogsarchief confronteren reformatorische gezindte

Donald Trump ondertekende direct na zijn beëdiging tientallen decreten, waarmee hij beleid van zijn voorganger terugdraaide. Volgens De Bruijn „blijft Trumps retoriek polariserend”. Vooral zijn America First-retoriek en gratieverlening aan Capitoolbestormers roepen vragen op. „Maar”, zo stelt de Bruijn, „hoewel zijn woorden gewicht hebben, moeten we leiders als Trump uiteindelijk vooral beoordelen op hun daden, niet op hun woorden”.

Ook onthullingen uit het Nationaal Archief leidden tot discussie. Verschillende predikanten uit reformatorische kring blijken de Duitse bezetter niet altijd te hebben weerstaan. De Bruin: „Het kan heel ingewikkeld zijn als je als lezer nu die berichten leest en je kent een van de predikanten persoonlijk of je hebt veel aan zijn preken gehad.” Toch onderstreept De Bruijn dat de Bijbel zelf ook eerlijk is over de zwakheden van Gods knechten. „David bleef een man naar Gods hart, ondanks zijn zonden. Wat telt, is berouw en erkenning.”