Oud-minister Aruba veroordeeld voor fraude en machtsmisbruik

Daarnaast kreeg hij een taakstraf van 240 uur opgelegd. Als bijkomende straf is Oduber drie jaar lang het recht ontnomen om een ambtelijke functie te bekleden of gekozen te worden als politicus. Oduber deed vorige maand mee met de parlementsverkiezingen, maar werd niet in het parlement gekozen.

Volgens de rechter is Oduber schuldig aan pogingen tot fraude en machtsmisbruik. Ook plaatste hij drie ambtenaren op de loonlijst zonder dat zij daadwerkelijk werk verrichtten, zogenoemde ‘spookambtenaren’. Oduber werd vrijgesproken van de beschuldiging van passieve omkoping en van het aannemen van steekpenningen.

De 52-jarige Oduber was van 2017 tot 2019 minister in het eerste kabinet van de huidige premier Evelyn Wever-Croes. Afgelopen november werd een andere minister van haar kabinet, Glenbert Croes, gearresteerd op verdenking van fraude. Die zaak moet nog worden behandeld in de rechtbank.