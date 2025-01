Provincie Groningen wil meer weten over plannen ijsbaan Kardinge

Na verder overleg met de gemeente denkt hij over enige tijd wel informatie te kunnen delen. In de tussentijd gaat Provinciale Staten werken aan criteria voor steun aan bovenregionale voorzieningen als de ijsbaan. De gedeputeerde en Statenleden zijn niet blij met het bestuur van de stad Groningen. Statenleden voelen zich voor het blok gezet door uitlatingen dat er zonder bijdrage van de provincie geen ijsbaan meer is in Groningen. Schmaal deelt dat gevoel en sprak van een „valse start”. „Als je wat wilt bereiken, doe je dat op een andere manier.”