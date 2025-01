Verzamelaarsechtpaar Kremer toont deel collectie in Alkmaar

De titel van de expo in Alkmaar is Een gedeelde liefde en verwijst naar de gezamenlijke passie van het stel. Een hoogtepunt in de tentoonstelling is volgens het museum een schilderij van een jong dienstmeisje, in 1660 vervaardigd door Michael Sweerts. „Dromerig en een beetje afwezig kijkt het meisje over haar schouder. Ze lijkt diep in gedachten verzonken, alsof je haar betrapt op een stil moment van overpeinzing. Sweerts laat zien dat soms de grootste kracht schuilt in het kleine en het stille.” Ook Rembrandts Oude man met tulband uit 1627/28 is er te bewonderen zijn.

De Kremers laten de kunstwerken vaker zien op exposities. Deze tentoonstelling duurt tot en met mei. „De Kremer Collectie is een van de belangrijkste particuliere verzamelingen van Nederlandse 17de-eeuwse schilderkunst vandaag de dag. Het is fantastisch dat we deze internationaal vermaarde collectie, met onder andere een vroege Rembrandt, in Alkmaar mogen presenteren. Het is een unieke gelegenheid voor bezoekers om zoveel meesterwerken te bewonderen die normaal niet publiek toegankelijk zijn”, aldus museumdirecteur Marrigje Rikken.