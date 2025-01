Biden verleent preventief gratie aan meerdere familieleden

In een verklaring van het Witte Huis stelt Biden gratie te verlenen aan zijn familie „voor iedere niet-gewelddadige overtreding die zij tussen 1 januari 2014 en nu” zouden hebben begaan.

„Mijn familie is onderworpen aan meedogenloze aanvallen en bedreigingen, gemotiveerd alleen door een verlangen om mij pijn te doen - de ergste vorm van partijdige politiek. Helaas heb ik geen reden om te geloven dat deze aanvallen zullen stoppen”, zegt Biden in de verklaring. „Ongegronde en politiek gemotiveerde onderzoeken verwoesten de levens, veiligheid en financiële zekerheid van individuen en hun families. Zelfs als zij niets hebben misdaan en uiteindelijk worden vrijgesproken. Alleen al dat ze worden onderzocht of vervolgd kan onherstelbare schade aan hun reputaties en financiën aanrichten”, aldus Biden.

Eerder maandag verleende Biden al preventief gratie aan een aantal politieke tegenstanders van Donald Trump, die Biden maandag opvolgde. Het gaat onder meer om parlementsleden die zich bezighielden met de afzettingsprocedure tegen Trump. Volgens Amerikaanse media zou Biden bang zijn geweest dat Trump zijn politieke tegenstanders wilde vervolgen. Door preventief gratie te verlenen kan Trump dit niet langer doen.

Begin december verleende Biden ook al gratie aan zijn zoon Hunter Biden. Hij werd eerder veroordeeld voor illegaal vuurwapenbezit en had schuld bekend in een strafzaak over belastingontduiking.