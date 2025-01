Kabinet-Schoof gaat medisch-ethische koers echt niet ingrijpend verleggen

D66 en de VVD willen de Embryowet wijzigen, zodat embryo's ook tot stand mogen worden gebracht met als enig doel er wetenschappelijk onderzoek mee te doen. Waar er onder de kabinetten-Rutte II, III en IV ruime Kamermeerderheden waren daarvoor, is dat nu minder zeker. Initiatiefnemer Jan Paternotte van D66 zei recent dat hij met alle Kamerleden koffie wil drinken om zo af te tasten of hij genoeg medestanders heeft. Het kabinet neemt op dit vlak zelf geen initiatief. Politiek redacteur Jakko Gunst verwacht dat het ook de abortuswet en de euthanasiewet ongemoeid wil laten.

Van de vier coalitiepartijen stelt NSC zich volgens Jakko als het om de medisch-ethische thema's gaat nog het meest activistisch op. „De partij heeft het kabinet gevraagd te reflecteren op het stijgend aantal meldingen van euthanasie bij jongvolwassenen onder de dertig in verband met psychiatrisch lijden, maar ik heb niet de indruk dat verantwoordelijk staatssecretaris Vincent Karremans van plan is om met strengere regels te komen.”

Tijdens het debat vroeg NSC ook of het kabinet voornemens is de transzorg te manen tot meer terughoudendheid inzake het aanbieden van geslachtsveranderende ingrepen aan minderjarigen. Jakko: „Fleur Agema wijst bij vragen daarover al snel naar de medische beroepsgroepen. Dus dan zal het politieke debat ook niet snel gaan verschuiven.”

Is het kabinet-Schoof een conservatief-rechts kabinet dat op de rem trapt als het om de medisch-ethische agenda gaat? Jakko: „Mij is dat iets te stellig. De suggestie is dat dit kabinet misschien wel eens dingen zou willen terugdraaien. Nee, zo’n verschuiving zie ik helemaal niet. Ook neemt dit kabinet geen duidelijke standpunten in, maar verwijst het al snel naar wat deskundigen van diverse beroepsgroepen.”

In deze aflevering van de podcast is er verder aandacht voor de uitspraak die de rechter woensdag doet in de Greenpeacezaak. Ook becommentarieert Jakko de keus van een Kamermeerderheid om geen hoorzittingen meer te organiseren met aanstaande bewindslieden.