Biden verleent preventief gratie aan tegenstanders van Trump

Ook de voormalige medische hoofdadviseur van de regering, Anthony Fauci, heeft gratie gekregen. Hij werd een belangrijke stem tijdens de coronapandemie en had toen vaak ruzie met Trump over de noodzaak van maatregelen.

De preventieve gratie geldt ook voor oud-generaal Mark Milley. Hij heeft Trump „fascistisch” genoemd en gaf eerder aan vervolging te vrezen als Trump terug zou komen in het Witte Huis.

Toen Trump de presidentsverkiezingen in 2020 had verloren weigerde hij zijn verlies toe te geven. Een commissie van het Congres onderzocht toen zijn pogingen om de uitslag terug te draaien en zijn rol bij de Capitoolbestorming van 6 januari 2021. Die commissie werd onder meer geleid door de Republikein Liz Cheney, dochter van oud-vicepresident Dick Cheney en een van Trumps felste tegenstanders binnen zijn eigen partij. Zij heeft ook preventief gratie gekregen, net als personen die hebben getuigd in het onderzoek.

Amerikaanse kranten The Washington Post en The New York Times schreven vorige maand al dat Biden overwoog hen gratie te verlenen. Hij zou bang zijn geweest dat Trump uit wraak zijn politieke tegenstanders wilde vervolgen. „Dit zijn uitzonderlijke omstandigheden en ik kan niet met een goed geweten niets doen”, laat Biden nu weten in een statement. „Ongegronde en politiek gemotiveerde onderzoeken richten een ravage aan op het leven, de veiligheid en de financiële zekerheid van individuen en hun families.”