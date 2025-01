Inperken asielinstroom vergt van politicus hart én ratio

De ambities van dit kabinet om grip te krijgen op asiel en migratie liegen er niet om. En dat er iets moest gebeuren, was al langer duidelijk. Niet voor niets zette de kiezer het roer om bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Nog langer een netto-instroom van meer dan 100.000 personen per jaar kan ons land niet dragen. Als we wel op dezelfde voet verder gaan, komen er in de komende 25 jaar nog eens 4 tot 5 miljoen inwoners bij in dit kleine landje aan de zee. Ongebreidelde toestroom zet de woningmarkt, publieke voorzieningen en de sociale cohesie in onze samenleving onder enorme druk. Het is logisch dat er werk wordt gemaakt van verstandig migratiebeleid, waarbij de instroom van de verschillende soorten migranten wordt beperkt.

Ongebreidelde toestroom zet de sociale cohesie in onze samenleving onder enorme druk

Vanzelfsprekend moet daarbij altijd oog blijven voor de echte vluchteling, die verdreven is van huis en haard. Wijst Christus er, in Zijn rede over de oordeelsdag, niet Zelf op dat het herbergen van vreemdelingen een helder kenmerk is van hen die binnen mogen komen in het hemelrijk (Mattheüs 25:35)? Het waarborgen van christelijke herbergzaamheid is voor de SGP dan ook een belangrijke toetssteen bij de nieuwe asielplannen. Het roekeloos terugschroeven van het VN-hervestigingsquotum, waarbij uitgerekend de meest kwetsbare vluchtelingen worden geselecteerd en uitgenodigd, is een verkeerde keuze.

Asielnoodmaatregelenwet

Wat in de asielplannen aanspreekt, is het adagium ”kijken naar wat wél kan”. Al decennialang blijkt dat een meerderheid van de burgers mínder instroom van migranten wil. Daar is niets van terechtgekomen door een voortdurende verwijzing naar regels en verdragen. Dit ondermijnt het concept democratie, waarbij via verkiezingen nieuw beleid kan worden afgedwongen. Nederland is immers een democratische rechtsstaat en deze twee elementen vergen een verstandige balans.

Zonder een stabiele en robuuste asielketen zullen we geen grip kunnen krijgen op migratie

Binnen de EU maakt Nederland zich sterk voor een opt-out (de mogelijkheid om ergens níét aan deel te nemen), zodat lidstaten de ruimte krijgen om hun eigen asielbeleid vorm te geven. Onder meer het verkorten en versoberen van asielprocedures, het strafbaar stellen van de weigering om mee te werken aan uitzetting en het lik-op-stukbeleid voor overlastgevers zijn zaken die op onze steun kunnen rekenen. Ook komt er een asielnoodmaatregelenwet, zodat op korte termijn de eerste beperkende maatregelen kunnen worden genomen. Verder wordt, op initiatief van de SGP, gekeken hoe bij antisemitische migranten de verblijfsvergunning kan worden geweigerd of ingetrokken.

Solide fundament

Al met al bieden de plannen bouwstenen voor een nuchter en realistisch asielbeleid. Maar aan bouwstenen hebben we niet genoeg als een solide fundament ontbreekt. Zonder een stabiele en robuuste asielketen zullen we geen grip kunnen krijgen op migratie. Ook zullen asielzoekers dan niet op een fatsoenlijke manier worden opgevangen. De SGP zal er bij het kabinet op blijven aandringen dat hier stevig in geïnvesteerd wordt. Geen kortzichtige bezuinigingen, maar een gedegen langetermijnaanpak is nodig. Daarnaast is het de hoogste tijd echt werk te maken van sobere en doelmatige opvanglocaties en afscheid te nemen van peperdure hotels en cruiseschepen.

Onveilige regio’s

De SGP heeft de achterliggende jaren voortdurend aangedrongen op vermindering van de toestroom van het aantal migranten naar Nederland. Dit kabinet komt met voorstellen om daar iets aan te doen en dat is lovenswaardig. Die plannen zullen we beoordelen zoals van de SGP verwacht mag worden: op zijn merites, nuchter en constructief.

Asielzoekers mogen niet worden gezien als termieten die moeten worden bestreden

Tegelijkertijd is de context met het aantreden van het kabinet-Schoof wel gewijzigd. Waar de SGP in het verleden vooral aandacht vroeg voor vermindering van de toestroom, zien we bij dit kabinet ook nadrukkelijk een rol voor ons weggelegd om, waar nodig, het morele aspect voor het voetlicht te blijven brengen. Asielzoekers mogen niet worden gezien als termieten die moeten worden bestreden. Zo kan het terugsturen van vluchtelingen naar regio’s die nog altijd onveilig zijn, niet aan de orde zijn. Denk bijvoorbeeld aan christelijke vluchtelingen die bij terugkeer naar een islamitische regio in groot gevaar kunnen komen.

Gereformeerde notie

Asielbeleid vanuit christelijk perspectief is een zaak van hoofd en hart, van rechtvaardigheid en barmhartigheid. Dat betekent dat we de méns achter de getallen niet uit het oog mogen verliezen. „Als mensen tegenover elkaar komen te staan als menselijke wezens, als algemene abstracties, de één met macht, de ander zonder, dan zal de mens zich tegenover zijn eigen soort zonder twijfel als wolf gedragen”, zo schrijft de Canadese hoogleraar Michael Ignatieff. Deze gereformeerde notie draagt de SGP mee in haar opstelling tegenover het kabinet.

Evenzeer is het echter de plicht van een politicus om oog te hebben voor de getállen achter de mensen. De huidige instroom van nieuwkomers is niet vol te houden en moet naar beneden. Dat vergt keuzen waarvoor verantwoordelijke politici niet mogen wegduiken.

De auteur is lid van de Tweede Kamer voor de SGP.