Deprimerende weersomstandigheden houden nog dagen aan

Ook de komende dagen blijft het somber weer in Nederland. Volgens weerbureau Weeronline blijft de temperatuur op enkele graden boven nul steken en is er overwegend kans op motregen, met hier en daar zelfs kans op een vlok sneeuw. Later zaterdag en ook zondag is er weer kans op mist en nevel, wat voor problemen kan zorgen voor het verkeer. Ook is er kans op gladheid door temperaturen onder nul.