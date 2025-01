Burgemeester Fröhlich: NAVO-top in Nederland van de gekke

De politie zet bij de NAVO-top eind juni 27.000 agenten in. Korpschef Janny Knol heeft burgemeesters gevraagd terughoudend te zijn met vergunningverlening voor evenementen in de periode rond en tijdens de top.

Volgens Fröhlich kan de politie „met veel moeite” het rooster voor „de basale noodhulp” rondkrijgen. Dat levert in zijn gemeente Vijfheerenlanden, die qua oppervlakte vrij groot is, „ongewenste situaties” op als het gaat om aanrijtijden. Bovendien moet de burgemeester nee zeggen „tegen evenementen waarop onze inwoners zich hadden verheugd”.

Hij merkt daarbij op dat vooraf „vrijwel geen overleg” is geweest met gemeenten of burgemeesters. „We werden voor een fait accompli gesteld.” Fröhlich had graag de gelegenheid gehad om aandacht te vragen „voor de enorme consequenties voor de politie-inzet in onze basisteams”.

Daarnaast is Fröhlich niet te spreken over de kosten die gemoeid zijn met de organisatie van de tweedaagse top: zeker 95 miljoen euro. „Dat kan een keuze zijn. Je kunt met dit bedrag ook 200 jaar de landelijke Sinterklaasintocht organiseren.” De intocht vond afgelopen december plaats in Vianen, dat bij Fröhlichs gemeente hoort.

Fröhlich benadrukt dat zijn ongenoegen geen kritiek is op de politie, die er volgens hem ondanks de beperkingen in de bezetting alles aan doet om er „voor u en mij” te zijn. Ook vindt hij de NAVO een belangrijke organisatie en ziet hij hoe de top ons land en Den Haag op de kaart kan zetten. „Maar hier is prestige belangrijker dan praktijk. Ik kan ­alleen maar hopen dat degenen die dit besluit hebben genomen nog eens achter hun oor krabben en zich afvragen: ‘Was dit een verstandige beslissing?’ Ik heb wel een antwoord.”