Minderjarige asielzoeker raakt vergunning sneller kwijt na delict

Dat maakte minister Faber (Asiel en Migratie) vrijdag bekend. Faber wil daarvoor binnen twee weken de benodigde regelgeving aanpassen.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kan momenteel een asielvergunning van een minderjarige alleen intrekken als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Zo moet de persoon veroordeeld zijn volgens het volwassenenrecht en moet de straf minimaal zes maanden zijn. Faber kan niet zeggen hoeveel minderjarigen jaarlijks betrokken zijn bij dergelijke zware misdrijven.

Ze gaat deze voorwaarden uit de Vreemdelingencirculaire halen zodat de vergunning kan worden geweigerd of ingetrokken. „De juristen bij mij op het ministerie en de IND hebben dit heel serieus bekeken, want we kunnen natuurlijk niet hebben dat dit niet zou kloppen”, zei de minister voor aanvang van de ministerraad.

Zware delicten

Er wordt nog onderzocht wanneer de IND kan beginnen met het terugsturen van veroordeelde minderjarigen volgens de nieuwe regels. De IND zal richtlijnen opstellen om te bepalen voor welke zware delicten mensen hun vergunning kunnen verliezen, aldus de minister.

Mede aanleiding voor de aanscherping is een groepsverkrachting vorig jaar in Helmond waarbij minderjarige asielzoekers waren betrokken. Vier tieners kregen deze week hiervoor straffen tot maximaal vijftien maanden jeugddetentie, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Een verdachte die zich schuldig maakte aan aanranding kreeg vier maanden jeugddetentie.

Helmond

„Zeker na het incident in Helmond ben ik er helemaal klaar mee dat we in dergelijke gevallen de asielvergunning niet kunnen intrekken”, laat de bewindsvrouw in een verklaring weten. „Voor dit tuig is er gewoon geen plaats in Nederland”, zei ze bij het Catshuis voor aanvang van de ministerraad. Het gaat om minderjarigen die zware misdrijven plegen, niet om mensen „die een rolletje drop stelen”.

Uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) bleek dat 8 procent van de minderjarigen in de asielopvang in 2021 verdacht werd van een misdrijf. „In de algemene Nederlandse bevolking was in 2021 het aandeel unieke minderjarige verdachten 11 procent”, aldus het WODC.

Premier Schoof vindt het sneller intrekken van de asielvergunning voor minderjarige vluchtelingen na veroordeling voor een ernstig delict een „goede ontwikkeling”, zei hij tijdens de wekelijkers persconferentie.