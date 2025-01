Oplossing kabinet voor Maarheeze laat op zich wachten

De NS sloeg deze week alarm over de situatie bij Maarheeze. Asielzoekers uit het opvangcentrum in het nabijgelegen Budel veroorzaken daar zoveel overlast, dat het spoorbedrijf overweegt het station voorlopig voorbij te rijden. „Dat gaat echt niet gebeuren”, zei Jansen vrijdagochtend.

Dat het kabinet niet nu al een besluit kon nemen over maatregelen, komt volgens Jansen ook doordat minister David van Weel van Justitie en Veiligheid niet aanwezig was. „Als we kijken naar een structurele oplossing, dan moeten we ook denken aan mogelijkheden via het openbaar ministerie, via handhaving”, aldus de PVV-staatssecretaris. Daar heeft hij naar eigen zeggen niet alleen asielminister Marjolein Faber bij nodig, maar ook Van Weel.

De drie bewindslieden praten de komende dagen verder. Jansen hoopt in de loop van volgende week met een oplossing te kunnen komen.