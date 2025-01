China-experts: Zorgen om economie vergroten kans op binnenlandse onrust

Dat blijkt uit woensdag gepresenteerd onderzoek van de Duitse denktank Mercator Institute for China Studies (Merics). Van de 843 experts, afkomstig uit 58 landen, gaf 76 procent aan dat dalende vastgoedprijzen en andere vormen van economische stress het ”enigszins waarschijnlijk” of ”zeer waarschijnlijk” zouden maken dat dit jaar in China publieke protesten ontstaan of dat er onvrede ontstaat.

Zeven op de tien experts verwachten dat Peking in 2025 de samenwerking met niet-westerse partners zal versterken. Zo’n 38 procent voorspelt dat China’s steun aan Rusland even sterk zal zijn als in 2024, terwijl 23 procent denkt dat de Chinese machthebbers hun politieke en economische steun aan Rusland zullen uitbreiden. Slechts 13 procent denkt dat China een actievere rol gaat spelen in het bemiddelen tussen Moskou en Kyiv.