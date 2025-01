Open Doors meldt toename vervolging en discriminatie christenen

Het aantal christenen dat vanwege hun geloof werd gedood, is van bijna 5000 gedaald naar 4476, aldus de in Nederland opgerichte organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen. Tegelijkertijd is het aantal gemelde mishandelingen, zowel mentaal als lichamelijk, met bijna 28 procent gestegen naar 54.780. De cijfers zijn volgens Open Doors „zeer conservatief”.

De organisatie wijst op de invloed van autoritaire regimes in Centraal-Azië, vooral in Kirgizië en Kazachstan. In die twee landen heeft een „duidelijke” toename van geweld plaatsgevonden. In de landen ten zuiden van de Sahara vindt al jaren veel geweld tegen christenen plaats. Volgens Open Doors blijft Nigeria „een van de gevaarlijkste plekken op aarde” voor christenen.

Open Doors stelt verder dat christenen in landen met burgeroorlogen extra kwetsbaar zijn voor geweld door de wetteloosheid in die landen. Ook wordt gemeld dat de kerk verdwijnt of ondergronds gaat in landen waar ze onder druk staat, bijvoorbeeld in Afghanistan, Algerije, China, Libië en Syrië.

Open Doors stelt elk jaar een top 50 samen van landen waar christenen het zwaarst worden vervolgd en gediscrimineerd. Noord-Korea staat voor de 23e keer bovenaan. De top tien bestaat verder uit Somalië, Jemen, Libië, Soedan, Eritrea, Nigeria, Pakistan, Iran en Afghanistan. Syrië is van de twaalfde naar de achttiende plek gezakt door een afname van geweld tegen christenen. Open Doors wijst erop dat de gevolgen van de recente machtswisseling in het land niet zijn meegenomen in het jaarverslag.